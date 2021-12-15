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Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение о минировании самолета

Происшествия
Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение о минировании самолета
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 15 декабря. Анонимное сообщение о минировании одного из пассажирских самолетов поступило в аэропорт Шереметьево. Об этом рассказали представители экстренных служб.

Как следует из данных, указанных на официальном сайте аэропорта, речь идет о рейсе самолета Airbus A320. Его отправление было назначено на 22:45, передает РИА Новости.

«Аэропорт Шереметьево, анонимное сообщение о минировании рейса», — сообщили в экстренных службах.

Сообщается, что на данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. В связи с сообщением были усилены меры безопасности, эвакуация пассажиров при этом не требуется.

Похожий инцидент произошел в нескольких образовательных учреждениях в Казани. В местные школы поступили ложные сообщения о минировании, однако после проверки силовиков оказалось, что угроза взрыва отсутствует.

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шереметьево минирование происшествие аэропорт
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