Два человека упали под поезд на станции «Новокузнецкая» московского метро

Москва, 15 декабря. Мужчина и женщина упали на рельсы на станции «Новокузнецкая» московского метрополитена. По предварительным данным экстренных служб, пострадавшим удалось выжить.

Пострадавшей оказалась 35-летняя местная жительница. При падении она получила травму головы и перелом носа, после чего была госпитализирована. Информации о состоянии мужчины не приводилось, передал телеканал РЕН ТВ.

На данный момент неизвестно, в результате чего два человека упали на рельсы. Об изменении во времени курсирования поездов не сообщалось. Все обстоятельства и детали инцидента выясняются.

Несколько дней назад на станции столичного метро «Славянский бульвар» произошла поножовщина. В результате инцидента один мужчина получил ножевые ранения. Нападавшему удалось скрыться.