Актеру Николаю Лебедеву в столетний юбилей вручили знак отличия «За заслуги перед Москвой»

Москва, 15 декабря. Старейший актер Театра имени Моссовета, ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев 15 декабря отмечает столетний юбилей. В этот день ему вручили знак отличия «За заслуги перед Москвой».

Народного артиста России поздравили коллеги и глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. По его словам, Лебедев заслуженно получил наивысшую награду города. Юбиляр признался, что благодаря такому празднику даже помолодел.

«Вы даже себе представить не можете, что сегодня для меня сделали. Вы сохранили мою жизнь, не знаю на сколько», — поделился актер.

Свой творческий путь он начал в 1939 году в Театре юного зрителя, пишет ТАСС. В 1941 году Лебедева призвали в армию, где он был ранен и взят в плен. Благодаря силе воле и выдержке актер выжил в концентрационных лагерях.

После освобождения из плена советскими войсками он вернулся на родину. В 1950 году Лебедев пополнил труппу Театра имени Моссовета, где служит по сей день.

Ранее певица Кристина Орбакайте потанцевала на юбилее актера Евгения Миронова. Вечеринка проходила в столичном Театре Наций.