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Ученые из МГУ разработали инновационную систему предотвращения ЧП на производствах

Общество
Ученые из МГУ разработали инновационную систему предотвращения ЧП на производствах
pexels.com  /  pixabay

Москва, 15 декабря. Российские ученые из Национальной технологической инициативы (НТИ) при МГУ разработали программный комплекс, способный предотвратить чрезвычайные ситуации на производстве и техногенные катастрофы.

Исследователи апробировали технологию, которая позволит осуществлять предиктивную аналитику технических систем. С помощью этого предприятия смогут предугадывать и предупреждать технические сбои.

«Компании смогут избежать серьезных поломок, простоев, ЧС и техногенных катастроф», — сообщили в пресс-службе НТИ.

Кроме эффективности, новая технология еще и значительно дешевле существующих аналогов. Так, она позволит экономить каждому предприятию 60-70 млн рублей в год. Стоимость установки системы начинается от 2-4 млн рублей, пояснили в НТИ.

Высокие технологии могут стать бустером для российской промышленности. К примеру, случайно обнаруженный красноярскими учеными материал оказался очень перспективным с точки зрения его использования в электронике.

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