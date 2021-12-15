Ученые из МГУ разработали инновационную систему предотвращения ЧП на производствах

Москва, 15 декабря. Российские ученые из Национальной технологической инициативы (НТИ) при МГУ разработали программный комплекс, способный предотвратить чрезвычайные ситуации на производстве и техногенные катастрофы.

Исследователи апробировали технологию, которая позволит осуществлять предиктивную аналитику технических систем. С помощью этого предприятия смогут предугадывать и предупреждать технические сбои.

«Компании смогут избежать серьезных поломок, простоев, ЧС и техногенных катастроф», — сообщили в пресс-службе НТИ.

Кроме эффективности, новая технология еще и значительно дешевле существующих аналогов. Так, она позволит экономить каждому предприятию 60-70 млн рублей в год. Стоимость установки системы начинается от 2-4 млн рублей, пояснили в НТИ.

Высокие технологии могут стать бустером для российской промышленности. К примеру, случайно обнаруженный красноярскими учеными материал оказался очень перспективным с точки зрения его использования в электронике.