Директор группы «Нервы» разъяснила ситуацию с сообщением о бомбе на концерте в Москве

Москва, 15 декабря. Ложное сообщение о минировании не привело к срыву концерта группы «Нервы», проходившего в московском клубе «Урбан». Об этом сообщила ФАН директор коллектива Дарья Мишина.

СМИ и Telegram-каналы писали, что выступление музыкантов 14 декабря якобы было сорвано, так как кто-то сообщил в полицию о будто бы оставленной в клубе бомбе. Мишина разъяснила ситуацию после этого небольшого инцидента.

«Концерт не был сорван, он продолжился. Поступило заявление о том, что была оставлена бомба. Приехали сотрудники правоохранительных органов, ничего не нашли, поэтому концерт продолжился. Больше никаких комментариев дать пока не можем», — заявила директор «Нервов» в комментарии ФАН.

По данным СМИ, зрителей пришлось эвакуировать, причем соответствующее объявление зачитали сами музыканты. Кроме того, выступление якобы прерывали во второй раз, так как одному из посетителей стало плохо.

Ранее стало известно, что из-за пандемии продажи билетов на концерты в России упали в четыре раза. При этом люди приобрели более 5 миллионов билетов на выступления, которые не состоялись.