Правила пользования проездных учащихся в Москве изменятся с 1 мая 2022 года

Москва, 15 декабря. Принцип работы проездных учащихся в столице изменится к маю следующего года, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Школьники, аспиранты и студенты смогут теперь пополнить проездные карты на срок 30 дней, а не просто до последнего дня месяца. Подобное нововведение облегчит жизнь москвичам, поскольку они смогут положить на карту деньги в любой день месяца.

«Москва создает доступный транспорт для всех, и одна из важнейших задач — обеспечить обучающихся дешевыми и удобными тарифами на транспорт», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Петербурге могут ввести новый пересадочный тариф. Речь может идти о небольшой доплате к стоимости проезда по карте «Подорожник».