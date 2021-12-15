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Анонимное сообщение о «минировании» 21 самолета поступило в аэропорт Шереметьево

Происшествия
Анонимное сообщение о «минировании» 21 самолета поступило в аэропорт Шереметьево
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 15 декабря. Сотрудники московского аэропорта Шереметьево усилили меры безопасности после сообщения о минировании 21 самолета. Работа воздушной гавани продолжается согласно графику.

Соответствующее сообщение поступило на электронную почту аэропорта. Отправитель скрыл свое имя. Эвакуация по факту произошедшего не проводилась.

«На электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна. В настоящее время усилены меры безопасности», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время на территории Шереметьево работают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Проводится проверка самолетов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Хабаровске ранее вынесли приговор жителю Коми, который 18 раз ложно сообщал о минировании аэропорта. Ближайшие четыре года и десять месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима.

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москва шереметьево минирование аэропорт
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