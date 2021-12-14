Дептранс предупредил москвичей о подорожании общественного транспорта с 2022 года

Москва, 14 декабря. Одна поездка на московском городском транспорте с января подорожает на рубль. Стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет на 4 рубля, напомнили в столичном дептрансе.

Владельцы персонализированной карты «Тройка» смогут сделать бесплатную пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение полутора часов с первой оплаты.

«Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Воспользоваться общественным транспортом можно будет по билетам ТАТ. Срок их действия составит 90 дней и год. Это станет особенно полезным для тех, кто чаще ездит на автобусах. Неизменной останется стоимость проезда сроком на три месяца на метро, МЦК, МЦД.

Подорожание также не распространяется на наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. С мая билеты для учащихся будут активны в течение 30 дней вне зависимости от даты пополнения.

Московский мэр Сергей Собянин ранее предупредил горожан об изменении срока действия QR-кодов для переболевших COVID-19 и для тех, кто получил электронный сертификат по результатам ПЦР-теста. В первом случае он увеличится до года, а во втором — сократится до двух дней.