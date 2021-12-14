Тело 60-летнего мужчины нашли в здании МХАТ

Москва, 14 декабря. Пожилой мужчина найден мертвым в здании МХАТ на Тверском бульваре. По предварительным данным, погибший — сотрудник театра по пожарной безопасности Александр К.

Мужчина умер в возрасте 60 лет. На данный момент неизвестно, были ли найдены на теле москвича следы насильственной смерти. В обстоятельствах случившего будут разбираться уполномоченные органы. Причины гибели пожилого мужчины выясняются, передает Пятый канал.

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