Новогоднюю ель для Соборной площади Московского Кремля спилили в подмосковном Щелкове

Москва, 14 декабря. Главную новогоднюю ель России обнаружили в подмосковном Щелкове, дерево спилили и на спецтранспорте отправят в столицу.

Елка украсит Соборную площадь Московского Кремля. Главное новогоднее дерево выбирали из десятка елей, они должны соответствовать нескольким критериям. В итоге выбор пал на 90-летнее хвойное, обнаруженное в деревне Новопареево городского округа Щелково.

«Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе», — пояснил заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов.

Главная новогодняя ель страны в высоту достигает 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах нижних веток — около десяти метров, пишет ТАСС. Еще одним критерием для выбора новогоднего дерева является возможность подъехать к нему тяжелой техники.

Перед Новым годом многие приобретают неотъемлемый символ праздника — елку. Сегодня чаще предпочтение отдается искусственным деревьям. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, как правильно выбрать «зеленую красавицу».