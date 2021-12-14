Похороны режиссера Соловьева пройдут на Троекуровском кладбище

Москва, 14 декабря. Режиссера и сценариста Сергея Соловьева, известного по фильму «Асса», похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

По его словам, похороны кинодеятеля состоятся 16 декабря. Точное время траурной церемонии пока не называется.

«В четверг на Троекуровском кладбище, время позже», — сообщил Лаврентьев РИА Новости, говоря о похоронах режиссера.

Напомним, Сергей Соловьев, которому было 77 лет, ушел из жизни 13 декабря. По предварительной версии, к смерти режиссера привели проблемы с сердцем. Соболезнования в связи с кончиной сценариста ранее выразил мэр Москвы Сергей Собянин.