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Московский ЗАГС назвал самую популярную дату свадьбы в 2021 году

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 10:38
Общество
Московский ЗАГС назвал самую популярную дату свадьбы в 2021 году
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 декабря. Столичное управление ЗАГС назвало самую популярную дату свадьбы в Москве в 2021 году. Это 21 августа, в этот день поженились более 1100 пар.

Всего в красивые даты в столице прошло около 20% свадеб. В 2021 году молодожены чаще всего выбирали 21 число, в эти дни брак зарегистрировали более 3700 пар.

«Также молодых привлекают даты с одинаковым сочетанием цифр в дне и месяце. Например, третьей по популярности датой стало 17.07, в этот день заключили брак более 970 пар. Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тысяч московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков», — рассказали в пресс-службе ЗАГС Москвы РИА Новости.

Молодожены для бракосочетания выбирали не только отделы ЗАГС, в столице было открыто более 20 выездных локаций. Браки заключали в особняках, башнях Москва-Сити, планетариуме и других красивых местах.

В Санкт-Петербурге в отреставрированном форте «Кроншлот» могут открыть отделение ЗАГС с залом для торжественных бракосочетаний. Работы по восстановлению кронштадтских фортов начались в 2019 году, пишет газета «Петербургский дневник».

С 1 декабря в России вступил в силу новый закон, согласно которому зарегистрировать рождение детей можно в любом ЗАГС страны, а не только по месте прописки. Также можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи.

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