Собянин назвал скончавшегося Соловьева выдающимся режиссером и педагогом

Москва, 14 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Сергея Соловьева. Соответствующую телеграмму опубликовали на официальном сайте главы столицы.

Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося кинодеятеля. В своей телеграмме мэр Москвы отметил творческое наследие, которое оставил после себя Соловьев.

«Ушел из жизни Сергей Александрович Соловьев — выдающийся режиссер и педагог, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства», — написал глава столицы.

По словам Собянина, режиссер не только экранизировал классику, но и снимал культовые кинокартины, поднимавшие острые темы современности. Кинематографисту удалось зажечь яркие звезды и показать новые грани таланта признанных актеров, подчеркнул градоначальник.

«Светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников», — заключил мэр Москвы.

Сергей Соловьев, известный по фильму «Асса», скончался 13 декабря на 78-м году жизни. По предварительным данным, к его смерти привели проблемы с сердцем. Соболезнования в связи с уходом кинодеятеля из жизни ранее выразил актер и режиссер Никита Михалков.