Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 10:04
10:02
Политика
Тимошенко указала на рекордно низкие показатели Украины по ВВП на душу населения
10:01
Происшествия
Американец во время прямого эфира в Facebook признался в убийстве и застрелил экс-жену
10:00
Политика
Угрозы главы МИД Германии Бербок возмутили читателей Die Welt
10:00
Спорт
Льюис Хэмилтон потерял 5,3 млн долларов из-за поражения в титульной гонке
10:00
Общество
Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря
09:57
Экономика
Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций
09:57
Политика
Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине
09:57
Шоу-бизнес
Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова
09:56
Политика
Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
09:55
Происшествия
Подозреваемая в хищении более 15 млн рублей кассир банка сдалась полиции под Красноярском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собянин назвал скончавшегося Соловьева выдающимся режиссером и педагогом

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 09:31
Общество
Собянин назвал скончавшегося Соловьева выдающимся режиссером и педагогом
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 14 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Сергея Соловьева. Соответствующую телеграмму опубликовали на официальном сайте главы столицы.

Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося кинодеятеля. В своей телеграмме мэр Москвы отметил творческое наследие, которое оставил после себя Соловьев.

«Ушел из жизни Сергей Александрович Соловьев — выдающийся режиссер и педагог, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства», — написал глава столицы.

По словам Собянина, режиссер не только экранизировал классику, но и снимал культовые кинокартины, поднимавшие острые темы современности. Кинематографисту удалось зажечь яркие звезды и показать новые грани таланта признанных актеров, подчеркнул градоначальник.

«Светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников», — заключил мэр Москвы.

Сергей Соловьев, известный по фильму «Асса», скончался 13 декабря на 78-м году жизни. По предварительным данным, к его смерти привели проблемы с сердцем. Соболезнования в связи с уходом кинодеятеля из жизни ранее выразил актер и режиссер Никита Михалков.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Собянин назвал скончавшегося Соловьева выдающимся режиссером и педагогом
собянин соловьев режиссер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать