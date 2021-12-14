Рекордный с 1989 года снегопад прошел в Москве

Москва, 14 декабря. Самый сильный за текущий сезон снегопад прошел в ночь на вторник в столице России, заявил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На погоду в Москве оказывал влияние активный волновой атмосферный фронт. Под его влиянием за последнюю ночь на территории российской столицы выпало 20% месячной нормы осадков, отметил он.

«Больше всего снега выпало в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном – 12 мм», — написал Тишковец у себя в Instagram.

По данным синоптика, настолько сильных снегопадов в этот день опорная метеостанция ВДНХ не фиксировала с 1989 года. В тот день погодные эксперты зафиксировали 9,9 мм осадков, добавил Тишковец.

Столичным водителям посоветовали не выезжать на автомобилях во вторник, 14 декабря, из-за снегопада. Как сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы, осадки продлятся до утра и движение на дорогах из-за этого будет затруднено, сообщает «Ридус».

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра россии Романа Вильфанда, на этой неделе в европейской части России ожидается теплая погода. К примеру, к концу недели в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха окажется на 7-8 градусов выше нормы.