Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Москва, 14 декабря. Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» на фоне снегопада.

В московских аэропортах во вторник, 7 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что, по информации на 11:00 по московскому времени, в аэропорту Домодедово было задержано семь рейсов и отменено еще пять. В Шереметьево были задержаны девять рейсов, отменены три. Во Внуково задержаны еще восемь вылетов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Москву накрыл снегопад, какого город не видел в этот день 28 лет. За прошедший понедельник выпало 20% месячной нормы осадков. Высота сугробов в Москве увеличится в два раза и достигнет отметки в 30 сантиметров на текущей неделе, сообщил он.