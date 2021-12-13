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Водители подмосковного Ногинска устроили новогодний флешмоб на автомобилях

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 19:23
Общество
Водители подмосковного Ногинска устроили новогодний флешмоб на автомобилях
pixabay.com

Ногинск, 13 декабря. Необычный флешмоб решили провести жители Ногинска в Московской области. Автомобилисты выстроили машины в форме снежинки.

Горожане собрались вечером, чтобы поучаствовать в зимнем флешмобе. Владельцы машин буквально построили гигантскую снежинку из автомобилей. Видео с мероприятием было опубликовано в группе «Москва. Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в создании фигуры снежинки приняли участие около 40 автомобилей. Как рассказали участники флешмоба, акция была проведена в преддверии Нового года.

Водители подмосковного Ногинска устроили новогодний флешмоб на автомобилях
Pr Scr vk.com / Москва • Новости

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