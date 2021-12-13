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Более 150 катков с искусственным льдом заработали в Москве

Общество
Более 150 катков с искусственным льдом заработали в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 13 декабря. Более 150 катков с искусственным льдом открылись по всей Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Они будут работать ближайшие четыре месяца. Самый большой каток уже залили на ВДНХ — его площадь составляет 20,5 тыс. квадратных метров.

«Лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимнем сезоне мы не стали закрывать катки», — написал градоначальник в своем блоге.

Еще один большой каток расположен в Парке Горького, ему этом году ему исполнилось 90 лет. В юбилейный сезон площадке вернули историческое название «Зеркальный». А один из самых крупных искусственных катков столицы находится в Таганском парке.

Также в Московском зоопарке заработала новогодняя почта Деда Мороза. Посетители смогут отправить письмо волшебнику с помощью специальных ящиков, установленных в сувенирном магазине на Красной Пресне.

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москва собянин каток
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