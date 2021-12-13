Сын звезды «Ликвидации» Максима Дрозда попал в реанимацию после жестокого избиения

Москва, 13 декабря. Сын актера Максима Дрозда Егор находится в тяжелом состоянии. Артист, переживающий за жизнь жестоко избитого наследника, призвал поклонников молиться за его здоровье.

Молодой человек попал в больницу пару дней назад. 24-летнего юношу зверски избили в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, состояние молодого актера тяжелое, он находится в реанимации. У Егора Дрозда диагностировали множество тяжелых травм. В частности, черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, гематому, контузию, пишет телеканал «360».

Молодого человека избили в баре «Йорик убил Хамлета» в субботу. Неизвестный дважды ударил молодого человека по голове. Затем сын звезды «Ликвидации» упал и ударился головой. Скорую молодому человеку вызвали по возвращению домой. Егор пожаловался матери на плохое самочувствие.