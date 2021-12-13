Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 22% с начала года

Москва, 13 декабря. Вложения в основной капитал в Москве с января по сентябрь 2021 года превысили 2,5 трлн рублей. Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также это значение является выше общероссийского показателя. Рост по стране составляет 7,6%, а на долю Москвы приходится около 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

За десять лет объем инвестиций в основной капитал в столице в сопоставимых ценах поднялся в 2,7 раза. Согласно статистике, больше всего средств московские компании вкладывают в машины и оборудование. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года на них пришлось 41,3% общего объема инвестиций, отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Российская столица за первые семь месяцев текущего года поставила за границу высокотехнологичной продукции на 15,9 млрд долларов. На долю Москвы в общероссийском экспорте таких товаров приходится сейчас 27%, указывают данные московского правительства.