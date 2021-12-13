Снег и до трех градусов мороза ожидаются в понедельник в Москве

Москва, 13 декабря. Облачность, гололед, снег и температура воздуха до минус трех градусов ожидаются в столице в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем 13 декабря и в ночь на вторник, 14 декабря, температура воздуха в Москве составит от минус одного до минус трех градусов. В Московской области температура опустится до минус шести градусов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Ветер южный и юго-восточный, три-восемь метров в секунду.

До 11:00 из-за гололедицы в Москве и области будет действовать желтый уровень погодной опасности, отметили в Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Высота сугробов в Москве увеличится в два раза и достигнет отметки в 30 сантиметров на грядущей неделе. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады в понедельник вечером.