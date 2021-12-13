Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности

Москва, 13 декабря. Гидрометцентр России продлил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на прогностической карте учреждения.

Предупреждение о гололеде в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 понедельника. На текущий момент его продлили.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 23:00 вторника. Всех жителей российской столицы просят быть предельно аккуратными на улицах.

Москва является северным городом, поэтому необходимо быть готовыми к любым погодным условиям. Таким мнением поделился столичный мэр Сергей Собянин.