Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 08:10
08:00
Весь мир
США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае
08:00
Политика
Публицист Союстов: Конфликт интересов членов НАТО может запустить процесс разрушения Альянса
07:50
Общество
Дерматолог Дмитриев призвал тщательно следить за появлением новых родинок на теле
07:47
Общество
Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом продажи подарочных карт
07:42
Общество
Диетолог-нутрициолог Караева предупредила о риске отеков из-за молочных продуктов
07:35
Происшествия
Жительница Сахалина спасла жизнь соседке-диабетику и обокрала ее при полицейских и врачах
07:33
Общество
Снег и до трех градусов мороза ожидаются в понедельник в Москве
07:33
Общество
Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности
07:27
Происшествия
Водитель Land Cruiser получил перелом позвоночника в ДТП с грузовиком в Новосибирске
07:20
Происшествия
Дело об убийстве экс-депутата Новосибирска Ивана Митряшина передано в суд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 07:33
Общество
Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Гидрометцентр России продлил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на прогностической карте учреждения.

Предупреждение о гололеде в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 понедельника. На текущий момент его продлили.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 23:00 вторника. Всех жителей российской столицы просят быть предельно аккуратными на улицах.

Москва является северным городом, поэтому необходимо быть готовыми к любым погодным условиям. Таким мнением поделился столичный мэр Сергей Собянин.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности
москва гоголед желтая опасность
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать