Сына актера из «Адмирала» Дрозда доставили в больницу после драки в Москве

Москва, 12 декабря. Сына актера Максима Дрозда госпитализировали после драки около бара в центре Москвы.

Пресс-служба столичного главка МВД информирует, что полицейские проводят мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений 20-летним молодым человеком. Источник ТАСС сообщил, что речь идет о сыне актера — Егоре Дрозде.

Молодой человек получил травму головы, множественные гематомы и был госпитализирован в пьяном состоянии. Драка произошла ранним утром 11 декабря на Покровке. В больницу его забрали из дома на Кутузовском проспекте. По некоторым данным, инцидент произошел возле бара Killfish.

Сам Максим Дрозд уточнил, что сын получил сложную травму. На своей странице в Instagram он призвал подписчиков молиться за молодого человека.

Максим Дрозд известен по ролям в фильмах «Адмиралъ», «Изгнание», «Какая чудная игра». Также он снимался в сериалах «Ликвидация», «Бандитский Петербург — 2» и других.

Ранее сообщалось, что актер Петр Томашевский госпитализирован после драки в одну из больниц Московской области. Известно, что 39-летний артист был пьян.