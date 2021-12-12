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Пятеро африканцев с подозрением на «Омикрон» помещены на карантин в Новой Москве

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 21:26
Общество
Пятеро африканцев с подозрением на «Омикрон» помещены на карантин в Новой Москве
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Москва, 12 декабря. Врачи заподозрили у пятерых граждан африканских стран COVID-19, вызванный омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщают журналисты.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник информирует, что один из них вернулся из Африки. Иностранный гражданин жил в деревне Голохвастово вместе с приятелем.

Скорая помощь из-за подозрений на коронавирус прибыла адрес. В обсерватор были доставлены пять человек. Африканцы находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 63 странах мира. Об этом заявили в ВОЗ.

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