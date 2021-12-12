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Синоптик «Фобоса» Тишковец предупредил об увеличении высоты сугробов в Москве

Общество
Синоптик «Фобоса» Тишковец предупредил об увеличении высоты сугробов в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 12 декабря. Высота сугробов в Москве увеличится в два раза и достигнет отметки в 30 сантиметров на грядущей неделе. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что жителей Москвы ожидает потепление. Однако несмотря на теплую погоду, сугробы в российской столице, образовавшиеся после мощных снегопадов, не растают.

«Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее», — заявил синоптик.

Тишковец отметил, что в первой половине недели показатели температуры воздуха ночью будут колебаться в пределах от −1 до −6 градусов. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады в понедельник вечером. К выходным дням в Москве столбики термометров опустятся до отметки в −10 градусов ночью и до −6 градусов днем.

Синоптик также заявил, что 12 декабря в Москве образовалась редкая для регионов Центральной России изморозь. Данное явление возникает в результате десублимации водяного пара при низких температурах.

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погода снег евгений тишковец центр фобос
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