Изморозь покрыла деревья и линии электропередач в Москве

Москва, 12 декабря. Редкая для Центральной России изморозь образовалась на деревьях и линиях электропередач в Москве. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что изморозь представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах. Такой осадок образуется в результате десублимации водяного пара при температуре воздуха ниже −10 градусов.

«В столице в условиях мороза (минус 13), относительно высокой влажности воздуха (90%) и слабого ветра (1 м/с) наблюдается [такой] удивительно красивый и довольно редкий для Центральной России (не чаще 1-2 раз в месяц) вариант осадков, как изморозь!» — рассказал Тишковец в своем Instagram.

Облачная погода и потепление ожидаются в Москве 12 декабря. По словам Евгения Тишковца, синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена влиянием западной периферии антициклона.