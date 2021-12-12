Ведущий сотрудник центра «Фобос» Тишковец пообещал потепление в Москве 12 декабря

Москва, 12 декабря. Преимущественно облачная погода и потепление ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптическая ситуация в столичном регионе в этот день обусловлена влиянием западной периферии антициклона. Благодаря этому существенные осадки маловероятны.

«Южные ветры принесут порцию тепла, благодаря чему температурный фон вернется в климатическое русло. Но из-за инверсии, когда атмосфера переворачивается с ног на голову, небо будет закрыто плотными слоистыми облаками, и плюс у нас происходит адвекция тепла на заснеженную поверхность, а это вызывает конденсацию водяного пара и ухудшение видимости с точки зрения образования дымок», — добавил синоптик в беседе с РИА Новости.

Столбики уличных термометров покажут от −2 до −4 градусов, а в Подмосковье — до −6 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Потепление в Москве продлится до конца ближайшей рабочей недели. При этом велика вероятность осадков в виде мокрого снега днем, поскольку воздух прогреется до плюсовых температур.