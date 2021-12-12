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Сильное потепление ожидается в Москве на протяжении следующей недели

Общество
Сильное потепление ожидается в Москве на протяжении следующей недели
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 12 декабря. Резкое потепление в Москве начнется в воскресенье 12 декабря и продлится до конца ближайшей рабочей недели. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что воскресенье будет облачным с небольшими прояснениями. Во второй половине дня ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит два-четыре градуса со знаком минус после двух весьма морозных ночей.

«Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», — рассказал Леус в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, на протяжении следующей недели столбики термометров в ночное время не превысят отметку в семь градусов ниже нуля. При этом велика вероятность осадков в виде мокрого снега днем, так воздух прогреется до плюсовых температур.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что на большей части Европейской России ожидается «погодная лихорадка». Сильные морозы будут регулярно сменяться оттепелями в ближайшие дни.

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