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Более четырех тысяч световых конструкций украсили Москву к Новому году

Общество
Более четырех тысяч световых конструкций украсили Москву к Новому году
sobyanin.ru  /  Сайт Сергея Собянина

Москва, 11 декабря. Праздничное новогоднее освещение появилось на улицах, площадях и парках Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

Глава города поздравил жителей и гостей российской столицы с приближающимся Новым годом. Собянин также сообщил, что на днях рабочие закончили украшать Москву праздничным освещением.

Более четырех тысяч световых конструкций украсили Москву к Новому году
sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

«Более 4 тыс. оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы – в центре и в обычных жилых районах. В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение», — написал Собянин.

Более четырех тысяч световых конструкций украсили Москву к Новому году
sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что на Новый год в столице России будет прохладная погода. По его словам, воздух в Москве в конце декабря прогреется до −5 градусов.

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Все новости / Общество / Более четырех тысяч световых конструкций украсили Москву к Новому году
собянин новый год город
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