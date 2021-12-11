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Калининско-Солнцевскую линию метро Москвы могут продлить до аэропорта Внуково к 2023 году

Общество
Калининско-Солнцевскую линию метро Москвы могут продлить до аэропорта Внуково к 2023 году
pixabay.com

Москва, 11 декабря. Одну из линий московского метрополитена могут расширить из-за проведения выставки «Экспо-2030», заявил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о Калининско-Солнцевской линии. В случае, если мероприятие, запланированное на 2030 год, все же состоится в российской столице, линию метро продлят до выставочного комплекса, добавил он.

«Для строительства выставочного кластера, в котором можно было бы провести «Экспо-2030», рассматриваются земельные участки по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково. Уже в 2023 году в аэропорту появится собственная станция метро», — добавил он.

Кроме того, Бочкарев добавил, что проект планировки территории, на которой мог бы разместиться выставочный центр, был разработан еще в 2013–2014 годах. При необходимости площадь павильона может достигать от 300 до 800 тыс. квадратных метров.

Недавнее открытие сразу десяти новых станций московского метрополитена вызвало бурные обсуждения в американской социальной сети Reddit. Форумчане с восторгом отозвались о российском метро и признали, что открытие сразу десяти станций — это невероятно. Читателей восхитили не только красота, но и темпы строительства подземки.

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внуково метро экспо бочкарев
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