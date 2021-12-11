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Москвичам не придется платить за парковку в новогодние праздники

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:37
Экономика
Москвичам не придется платить за парковку в новогодние праздники
комитет по транспорту

Москва, 11 декабря. Столичные парковки будут бесплатными в новогодние каникулы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Власти Москвы сделали новогодний подарок автовладельцам столицы. Они смогут не платить за парковку в праздничную неделю.

«В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей в час», — сказал Ликсутов.

Департамент напомнил о важности соблюдений правил дорожного движения и призвал быть осторожными за рулем.

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москва новогодние праздники бесплатная парковка
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