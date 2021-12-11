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Гидрометцентр предупредил о резком падении температуры в Москве на этих выходных

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 06:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком падении температуры в Москве на этих выходных
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 11 декабря. Понижение температуры до двузначных показателей ожидается в Москве 11 декабря. Информация об этом опубликована на официальном сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице опустятся до отметки в 13 градусов ниже нуля в субботу. Небо будет облачным, на дорогах ожидается гололедица.

На следующий день, по данным Гидрометцентра, будет значительно теплее, однако однако морозная погода сохранится. Температура воздуха поднимется до минус пяти градусов, местами возможны осадки в виде снега.

В ближайшие дни в центре Европейской части России ожидаются резкие погодные перепады. Недолго похолодание будет чередоваться с потеплениями до плюсовых значений, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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