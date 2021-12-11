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Автомобиль загорелся после аварии на московской Петровке

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 05:16
Происшествия
Автомобиль загорелся после аварии на московской Петровке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 декабря. Машина вспыхнула огнем после наезда на препятствие на улице Петровка в Москве. На месте происшествия работают представители оперативных служб, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Инцидент произошел в районе дома 28 на Петровке. Автомобиль ехал по дороге, после чего столкнулся с препятствием и загорелся. Прочих подробностей не приводилось.

Полные обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Движение на участке автодороги не затруднено.

Днем ранее мужчина упал под поезд на станции «Раменки» Солнцевской линии московского метрополитена. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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москва авария петровка дептранс
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