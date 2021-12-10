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Москвич госпитализирован в тяжелом состоянии после падения под поезд на станции «Раменки»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 22:42
Происшествия
Москвич госпитализирован в тяжелом состоянии после падения под поезд на станции «Раменки»
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 10 декабря. Мужчина угодил под поезд на станции «Раменки» Солнцевской линии московского метрополитена. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Москвич упал на пути и не смог выбраться до приезда поезда, передал телеканал РЕН ТВ. Пострадавшего удалось извлечь из-под состава, после чего его передали сотрудникам медслужб.

Дептранс Москвы проинформировал, что сейчас движение поездов возвращается в нормальный график. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Несколькими днями ранее хулиган залез на крышу одного из поездов на оранжевой ветке столичного метро. В результате происшествия движение электропоездов на Калужско-Рижской линии было остановлено.

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Все новости / Происшествия / Москвич госпитализирован в тяжелом состоянии после падения под поезд на станции «Раменки»
москва метро дептранс падение под поезд
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