Москвич госпитализирован в тяжелом состоянии после падения под поезд на станции «Раменки»

Москва, 10 декабря. Мужчина угодил под поезд на станции «Раменки» Солнцевской линии московского метрополитена. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Москвич упал на пути и не смог выбраться до приезда поезда, передал телеканал РЕН ТВ. Пострадавшего удалось извлечь из-под состава, после чего его передали сотрудникам медслужб.

Дептранс Москвы проинформировал, что сейчас движение поездов возвращается в нормальный график. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Несколькими днями ранее хулиган залез на крышу одного из поездов на оранжевой ветке столичного метро. В результате происшествия движение электропоездов на Калужско-Рижской линии было остановлено.