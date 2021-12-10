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Недоношенного ребенка с коронавирусом спасли подмосковные врачи

Общество
Недоношенного ребенка с коронавирусом спасли подмосковные врачи
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 10 декабря. Врачи смогли сохранить жизнь младенцу, родившемуся на 30-й неделе. Наличие у ребенка коронавируса привело к ухудшению состояния.

Спустя несколько дней малышу диагностировали пневмоторакс и анемию. Медикам пришлось сделать переливание крови. Уже на третий день у младенца зафиксировали кровотечение.

В реанимации малышу пришлось пробыть 17 дней. Только после отрицательных результатов анализа на коронавирус ребенка перевели в другое отделение. Процесс восстановления проходил успешно, и вскоре маленького пациента выписали.

Недавно житель Сургута был спасен благодаря профессионализму врачей. Медики провели срочную операцию страдающему ишемической болезнью сердца пациенту. Гражданин мог умереть от инфаркта.

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