Проект «Чтобы помнили» стал одним из лауреатов премии «Патриот-2021»

Москва, 10 декабря. Организаторы первой национальной премии «Патриот-2021» наградили лауреатов конкурса. Торжественная церемония состоялась 9 декабря на площадке Всероссийского патриотического форума в Москве.

На мероприятии выступил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он лично вручил награду за проект «Бессмертный полк онлайн», который победил в номинации «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий».

Лучшей в категории «Собственным примером» стала Екатерина Родина за проект «Чтобы помнили», в номинации «Наставнический проект» было два победителя — Антонина Кожевникова и Алексей Иванов.

В общей сложности на конкурс подали более тысячи заявок, из них номинантами стали 75 организаций. Лауреатов определяли по итогам голосования. Членами жюри были депутаты Госдумы, Герои РФ, представители поисковых отрядов и сообществ реконструкторов. Организатором премии является Росмолодежь, информационным партнером — Медиагруппа «Патриот».