Пользователи портала Reddit признали московское метро самым красивым и удобным

Москва, 10 декабря. Открытие сразу десяти новых станций московского метрополитена вызвало бурные обсуждения в американской социальной сети Reddit.

Форумчане с восторгом отозвались о российском метро и признали, что открытие сразу десяти станций — это невероятно. Читателей восхитили не только красота, но и темпы строительства подземки.

«Я прочел заголовок и собирался было завопить «Чушь собачья» — мол, этой новости уже пара месяцев. А потом понял, что Москва вот уже несколько лет каждые несколько месяцев открывает новую пачку станций. Невероятное развитие общественного транспорта, и я надеюсь когда-нибудь туда приехать», — написал пользователь под ником AmatofFact.

mos.ru / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Читатели признали, что станции смотрятся отлично, при этом они все разные, невозможно спутать. некоторые отметили, что им больше по душе старые станции, но признали, что для современности новые платформы — отличный вариант.

«Россия всегда делает самые грандиозные штуки лучше всех», — восхитился Peanut_First.

Пользователь под ником Ofcyouare порассуждал на тему различия инфраструктуры Москвы и сельской местности, но все же признал, что российская столица — одна из самых лучших в Европе.

«В Москве самое красивое метро. Я где-то читал, что коммунисты изначально строили его на всю катушку, чтобы подчеркнуть социалистические ценности. Типа как подземные дворцы для простых советских рабочих», — поделился Yodeiu.

«Та, что с пожарными, вполне в стиле старого доброго соцреализма», — отметил Visvis.

wikipedia.org / Florstein

«И никакой тебе рекламы!», — удивился пользователь Lollipop126.

«Да уж, лондонской подземке есть чему поучиться», — признался читатель с ником Cyanideclipse.

«Нет ничего хуже нью-йоркского метро», — поддержал его Invictus81.

flickr.com / Yuri Degtyarev

Некоторые пользователи заявили, что Московский метрополитен — самый впечатляющий, в нем можно кататься целый день по дневному абонементу. Один иностранец признался, что хочет посетить Россию только ради того, чтобы посмотреть московское метро.

«Мы когда были в Москве, то прекрасно провели время — объездили все станции метро. Я считаю, что это как отдельная достопримечательность», — поддержал его другой читатель с ником Wufflebunny.

«Да уж, строить метро Москва умеет», — подытожил WinterSkeleton.

Запуск участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) состоялся в Москве 7 декабря. В нем принял участие президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи. В общей сложности на новом участке БКЛ открылось десять станций метро.