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Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году

Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
pixabay.com

Москва, 10 декабря. Рост цен на жилье в Москве может нормализоваться в следующем году, сообщает РБК со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Аналитики последние два года наблюдали за активным ростом стоимости жилья. В текущем году квартиры в Москве подорожали на 30–35%. Стоимость одного квадратного метра в новостройках бизнес-класса столицы находилась в коридоре от 307 до 380 тыс. рублей. Специалисты предположили, что в 2022 году цены будут стабильно подниматься в пределах 10–12%. Они заметили, что основным фактором в росте стоимости станет удорожание материалов и земли.

Управляющий директор «Дом.РФ» Анатолий Азизов считает, что для стабилизации рынка застройщики должны сохранять баланс спроса и предложения. Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов обратил внимание, что стоимость некоторых категорий строительных материалов «откатилась назад», но позднее она начнет расти из-за инфляции.

Ранее стало известно, что цены на вторичном рынке жилья за текущий год поднялись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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москва подмосковье недвижимость
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