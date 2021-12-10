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Выручка московских застройщиков выросла на 87% за два года

Экономика
Выручка московских застройщиков выросла на 87% за два года
Невские Новости

Москва, 10 декабря. Размер выручки застройщиков в столичных и подмосковных новостройках в ноябре 2021 года достиг 174,7 млрд рублей. Это на 87% больше, чем в ноябре 2019 года, пишет РБК со ссылкой на заявление руководителя проекта Dataflat.Ru Александра Пыпина.

По сравнению с ноябрем 2020 года (173 млрд руб.) рост выручки был незаметным — около 1%. За ноябрь 2021 года в столичном регионе было реализовано 15,2 тыс. квартир и апартаментов. Это на 21% больше, чем в ноябре 2019 года, и на 14% меньше, чем в ноябре минувшего года.

Доля сделок с ипотекой в прошлом месяце составила 66%. Это на 5% больше, чем годом ранее, и на 8% — чем в ноябре 2019 года. Средняя площадь реализованного лота в Москве и области за два года снизилась на 5%, до 48,7 квадратного метра.

Средневзвешенная стоимость жилья на первичном рынке страны за 2021 год поднялась на 31%. Такие данные приводятся в обзоре Единого ресурса застройщиков.

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