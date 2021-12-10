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Скандинавский антициклон принесет в Москву «сибирские» морозы

Общество
Скандинавский антициклон принесет в Москву «сибирские» морозы
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 10 декабря. Высокое атмосферное давление и аномальное похолодание ожидает москвичей, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог предупредил жителей столицы о наступающих сильных морозах. Возникнут они в результате пришедшего в Москву скандинавского антициклона.

«Температура в пятницу в Москве будет сопоставима с сибирскими температурами, с такими городами, для которых характерны такие морозы в декабре, как Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск», — передает слова синоптика РИА Новости.

Низкие температуры, которые будут сменяться оттепелью, ожидают Европейскую часть России этой зимой. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Регионы Европейской части страны, в ближайшие дни, ожидает неустойчивая погода, передает «Ридус». Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о приближающейся оттепели, сменяющаяся похолоданием.

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погода морозы сибирские
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