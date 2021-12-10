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Метеорологи предупредили жителей Москвы об оттепели на следующей неделе

Общество
Метеорологи предупредили жителей Москвы об оттепели на следующей неделе
pixabay.com  /  PD

Москва, 10 декабря. Жителей Москвы ожидает повышение температуры на 9-11 градусов 12 декабря. В последующие дни температурные показатели продолжат увеличиваться.

Соответствующей информацией во время беседы с ТАСС поделился научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, 12 декабря стартует повышение температуры.

Вильфанд отметил, что говорить о потеплении не стоит, так как температурные показатели все еще будут ниже нормы, однако лишь на один-два градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра, днем стоит ожидать от двух до четырех градусов мороза. Метеоролог добавил, что 13 и 14 декабря температурные показатели продолжат увеличиваться. По мнению специалиста, ко вторнику можно говорить о вероятности оттепели.

Метеоролог Михаил Леус недавно сообщил об экстремальном похолодании на территории России до минус 61 градуса. По прогнозу синоптика, сильные морозы сковали Оймяконский улус Якутии.

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