Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров скончался в аварии в Подмосковье

Москва, 10 декабря. Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров скончался в результате аварии. Происшествие произошло на территории Подмосковья в Раменском городском округе.

По предварительной информации, автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находился народный избранник и его приятель вылетел под грузовую машину. В результате депутат и его друг погибли на месте инцидента.

Все обстоятельства уточняются. Детали и причины аварии в данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Смертельная авария ранее также произошла в Москве. Водитель BMW насмерть сбил пожилого мужчину на Дмитровском шоссе.