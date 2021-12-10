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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров скончался в аварии в Подмосковье

Происшествия
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров скончался в аварии в Подмосковье
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 10 декабря. Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров скончался в результате аварии. Происшествие произошло на территории Подмосковья в Раменском городском округе.

По предварительной информации, автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находился народный избранник и его приятель вылетел под грузовую машину. В результате депутат и его друг погибли на месте инцидента.

Все обстоятельства уточняются. Детали и причины аварии в данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Смертельная авария ранее также произошла в Москве. Водитель BMW насмерть сбил пожилого мужчину на Дмитровском шоссе.

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