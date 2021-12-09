Водитель BMW сбил насмерть пожилого мужчину в Москве

Москва, 9 декабря. Водитель автомобиля BMW сбил насмерть пожилого мужчину на Дмитровском шоссе в Москве.

По предварительным данным, не доезжая 500 метров до СВХ на Дмитровском шоссе произошло ДТП: столкновение автомобилей Mazda и Skoda. Пока участники происшествия оформляли протокол, к одному из них подошел пенсионер. В это время на пожилого человека совершил наезд водитель автомобиля BMW.

В результате произошедшего 83-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Кроме того, с травмами в медучреждение была госпитализирована пассажирка BMW. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с большегрузами под Тюменью. Жертвами аварии стали две женщины, один ребенок получил травмы.