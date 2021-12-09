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Сотрудники Московского зоопарка показали утренний моцион четырехлетней панды Диндин

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 16:00
Общество
Сотрудники Московского зоопарка показали утренний моцион четырехлетней панды Диндин
kremlin.ru

Москва, 9 декабря. Утренний моцион четырехлетней панды Диндин из Московского зоопарка попал на видео и умилил пользователей социальных сетей.

Сейчас панде Диндин всего 4,5 года. По словам сотрудников зоосада, он еще совсем малышка, поэтому любит покувыркаться в сугробах и покататься с горки.

«Кажется, мы знаем, как все проведут ближайшие выходные. Как наша Диндин в это снежное морозное утро. Посмотрите на это удивительное сочетание неуклюжести, гибкости и пластики», — написали киперы в соцсети «ВКонтакте».

Многие комментаторы отметили, что Диндин — настоящая красавица. Некоторые даже назвали ее «чемпионом по кувыркам в снегу» и «чудом расчудесным».

«"Какая милота», «Смешная милашка», «Диндин — сама грация», «Бесконечно можно за ней наблюдать"», — поделились восторгом интернет-пользователи.

Самку Диндин и самца Жуи доставили в Московский зоопарк из китайской провинции Сычуань еще в конце апреля. Обмен произошел в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию панд.

Сотрудники столичного зоопарка внимательно относятся к своим подопечным. Они не только ухаживают за животными, но и всячески развивают их способности.

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