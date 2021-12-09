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Спрос на непродовольственные товары растет в Москве на фоне восстановления торговли

Экономика
Спрос на непродовольственные товары растет в Москве на фоне восстановления торговли
unsplash.com

Москва, 9 декабря. Розничная торговля восстанавливается в Москве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, интерес москвичей к непродовольственным товарам заметно вырос.

Среднесуточные обороты в этом сегменте с 22 по 28 ноября составили 17,9 млрд рублей, что на 8,8% выше, чем неделей ранее. Одной из главных причин увеличения спроса, по словам чиновника, стали традиционные распродажи в конце осени. Ефимов уточнил, что больше всего выросли продажи косметики, бытовой техники, электроники, одежды и обуви.

«В отдельные дни распродаж были установлены своего рода отраслевые рекорды. Например, 27 ноября москвичи купили бытовой техники на 238 миллионов рублей, это в 2,4 раза больше, чем 23 октября, в последнюю субботу перед введением ограничений и максимальный результат за три последних месяца. Пик спроса на мобильные телефоны и иную носимую электронику также пришелся на 27 ноября, когда столичные магазины реализовали товаров на 458 миллионов рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы.

Аналитики ранее сообщили, что российский рынок розничной торговли может вернуться к докризисным показателям уже в 2021 году. По их словам, число россиян, готовых увеличивать траты, растет.

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москва торговля ефимов
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