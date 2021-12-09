Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 10:59
10:58
Экономика
Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния
10:57
Происшествия
Саратовец пойдет под суд по делу об изнасиловании 13-летней школьницы
10:56
Шоу-бизнес
Певица Александра Воробьева рассказала о своих отношениях с Градским
10:55
Происшествия
Устроивший стрельбу в МФЦ Глазов стрелял в тех, кто «верит в коронавирус»
10:54
Шоу-бизнес
Выступление заболевшего Данилко в Дубае на Новый год будет стоить «очень дорого»
10:53
Общество
Нострадамус предрек человечеству кардинальные перемены в 2022 году
10:53
Происшествия
Сильный пожар охватил замок Вальдау под Калининградом
10:51
Происшествия
Сгоревший с четырьмя жильцами дом в Тюмени был признан аварийным
10:50
Экономика
Стоимость селедки под шубой выросла за год на 24,9%
10:49
Политика
Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей об аномальных морозах

Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей об аномальных морозах
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 декабря. Ближайшей ночью в Москву придут аномальные холода. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно данным синоптика, морозы придут в российскую столицу с севера вместе с малооблачной погодой. При этом самый пик похолодания ожидается уже этой ночью.

«−16…−18 в Москве, и до −20 по области. А отступят холода лишь днем в воскресенье», — отметил специалист у себя в Telegram-канале.

Также Леус пообещал потепление жителям Петербурга. Столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в −11 градусов. В Ленинградской области показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от −8 до −13 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что оттепель в центре Европейской России сменится недолгим похолоданием, а затем снова придет потепление.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей об аномальных морозах
погода прогноз похолодание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать