Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей об аномальных морозах

Москва, 9 декабря. Ближайшей ночью в Москву придут аномальные холода. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно данным синоптика, морозы придут в российскую столицу с севера вместе с малооблачной погодой. При этом самый пик похолодания ожидается уже этой ночью.

«−16…−18 в Москве, и до −20 по области. А отступят холода лишь днем в воскресенье», — отметил специалист у себя в Telegram-канале.

Также Леус пообещал потепление жителям Петербурга. Столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в −11 градусов. В Ленинградской области показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от −8 до −13 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что оттепель в центре Европейской России сменится недолгим похолоданием, а затем снова придет потепление.