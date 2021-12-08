Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 07:32
07:21
Происшествия
Соседка стрелка из московского МФЦ напомнила о его военном прошлом
07:16
Политика
The Telegraph: санкционные угрозы США в адрес России испугали европейцев
07:13
Общество
Мясников объяснил свой отказ бороться с известным антипрививочниками
07:13
Общество
Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса «ищет нового хозяина»
07:09
Политика
Жириновский: ровно 30 лет назад народ потерял СССР из-за «безвольных подкаблучников»
07:06
Происшествия
Опубликована видеозапись с места пожара в автобусе на севере Москвы
07:00
Общество
Коммунальщики закидывают зеленые насаждения грязной кашей из снега и соли
06:48
Общество
Минтруд может рассмотреть возможность увеличения отпуска для работающих пенсионеров
06:42
Происшествия
Автобус полностью выгорел на севере Москвы
06:30
Общество
Food News: фасоль способна предотвратить развитие раковых опухолей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Опубликована видеозапись с места пожара в автобусе на севере Москвы

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 07:06
Происшествия
Опубликована видеозапись с места пожара в автобусе на севере Москвы
53.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Москва, 8 декабря. Спасатели продолжают тушить автобус, загоревшийся на Петрозаводской улице в Москве. В Сети появилась видеозапись с места происшествия, на которой видно, как полыхает транспортное средство.

По опубликованным кадрам видно, что автобус выгорел по всей площади и восстановлению не подлежит. По предварительной информации, на момент возгорания в салоне пассажирского автобуса никого не было. Полная картина событий станет известна после официального пресс-релиза МЧС.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пламя с большой скоростью объяло автобус. Обстоятельства и причины пожара будут выяснены после ликвидации возгорания.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Опубликована видеозапись с места пожара в автобусе на севере Москвы
пожар москва видео автобус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать