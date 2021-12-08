Опубликована видеозапись с места пожара в автобусе на севере Москвы

Москва, 8 декабря. Спасатели продолжают тушить автобус, загоревшийся на Петрозаводской улице в Москве. В Сети появилась видеозапись с места происшествия, на которой видно, как полыхает транспортное средство.

По опубликованным кадрам видно, что автобус выгорел по всей площади и восстановлению не подлежит. По предварительной информации, на момент возгорания в салоне пассажирского автобуса никого не было. Полная картина событий станет известна после официального пресс-релиза МЧС.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пламя с большой скоростью объяло автобус. Обстоятельства и причины пожара будут выяснены после ликвидации возгорания.