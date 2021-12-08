Автобус полностью выгорел на севере Москвы

Москва, 8 декабря. Пассажирский автобус загорелся на Петрозаводской улице в Москве. По последним данным, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь объял транспорт в считанные секунды. При этом причина возгорания до сих пор остается неизвестной, передает телеканал РЕН ТВ. На месте происшествия работает пожарная бригада. Обстоятельства и причины возгорания выясняются. В момент возникновения пожара в салоне автобуса никого не было.

Недавно в Калининградской области загорелся склад с мебелью, который располагается в Зеленоградском городском округе. Пожар площадью 600 квадратных метров был оперативно потушен спасателями.