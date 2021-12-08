Подозреваемого в изнасиловании выпавшей из окна девушки задержали в Москве

Москва, 8 декабря. Правоохранители задержали 28-летнего молодого человека, подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки. Последняя прыгнула из окна четвертого этажа, чтобы спастись.

Преступление было совершено в ночь на 7 декабря в одной из квартир на северо-западе Москвы. Мужчина избил и изнасиловал жертву, после чего та прыгнула с четвертого этажа. Злоумышленник вышел на улицу, нанес девушке несколько ударов ножом и скрылся.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан», — заявили в столичном управлении СК РФ.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии. Ее обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь на место.

Житель Всеволожского района Ленобласти пойдет под суд за изнасилование 15-летней племянницы. Мужчина уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство и угон автомобиля.