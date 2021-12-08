Пожар в квартире на востоке Москвы унес жизнь одного человека

Москва, 8 декабря. Возгорание произошло в одной из московских квартир на востоке города. В результате пожара погиб один человек, рассказали в экстренных службах.

Согласно информации представителей экстренных служб, небольшой пожар произошел в квартире, расположенной на восьмом этаже в доме по улице Вешняковской. Сейчас он уже ликвидирован. Причины случившегося устанавливаются.

«В результате возгорания один человек пострадал и еще один умер по пути в больницу», — цитирует ТАСС информацию источника.

Сильный пожар произошел в деревне Деньково Московской области. Пламя охватило здание завода теплоизоляции K-Flex площадью 18 тысяч квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС присвоили возгоранию повышенный ранг сложности. Спасатели эвакуировали людей. Один из рабочих найден мертвым.