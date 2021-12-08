Мать устроившего стрельбу в МФЦ москвича не может поверить в произошедшее

Москва, 8 декабря. Мать Сергея Глазова, который устроил вооруженное нападение на МФЦ «Рязанский» в Москве, не может объяснить поступок сына.

Незадолго до трагедии стрелок перестал выходить на связь с родными и вел себя раздражительно. Однако его мать не могла предположить, что это приведет к тому, что ее сын возьмется за оружие и начнет стрелять в людей.

«Из-за какой-то ерунды притащил пистолет. Откуда он его взял?» — цитирует женщину Пятый канал.

Глазов вел достаточно обычный образ жизни. Он хорошо окончил школу, после чего отправился на военную службу, по долгу которой ездил в заграничные командировки.

Стрельба в столичном МФЦ произошла 7 декабря. Мужчина открыл огонь по сотрудникам и посетителям центра, в результате чего погибли два человека. Ранения получили четыре человека, включая десятилетнюю девочку.

Московский мэр Сергей Собянин назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненный срок.